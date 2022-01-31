Психоаналитик дала советы, как справиться с эмоциональным выгоранием

Фото: depositphotos

Растерянность и нежелание делать что-либо может быть признаком эмоционального выгорания. Как избавиться от этого состояния, рассказала психолог, психоаналитик Ирина Прокофьева.

В современном мире люди все чаще сталкиваются с эмоциональным выгоранием. По словам эксперта, важно принять свое состояние и понять, что нужно что-то делать.

— Нужно понять, что это произошло. Далее важно оценить, каких целей вы достигли в этой жизни. Условно, вы просто себя хвалите: «Я молодец, потому что я здесь, потому что я закончил школу или университет», — отметила она в комментарии Nation News.

Далее нужно поставить для себя новую цель. А затем нужно условно разбить на несколько задач. Составить в голове легкий план, что нужно для достижения цели.

Психолог отметила, что важно хвалить себя за каждый маленький шаг, который приближает вас к достижению желаемого.

Также можно поощрять себя дополнительно. Например, дарить маленькие подарки себе. Приятные моменты помогут быстрее восполнить потерянную энергию.

Стоит четко понять, что может принести вам дополнительную энергию. Это может быть вечер за книгой, прогулка, встреча с близкими друзьями.

До этого психолог Екатерина Игонина пояснила, как распределить эмоциональные и физические силы при болезни близкого.