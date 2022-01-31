Максим Ликсутов сообщил о планах по развитию системы оплаты проезда FacePay в столице

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

До 15 процентов пассажиров присоединятся к платежной системе FacePay в транспорте столицы в ближайшие три года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в понедельник, 31 января.

— Мы рассчитываем, что в ближайшие два–три года количество пассажиров, которые выберут Face Pay, вырастет где-то до 15 процентов, — сказал заммэра в интервью РИА Новости.

Осенью 2021 года для оплаты проезда на всех станциях метро Москвы заработала система FacePay — она дает возможность оплатить проезд с помощью программы распознавания лица.

Воспользоваться FacePay можно после того, как к сервису будут привязаны фотография, банковская карта со средствами оплаты проезда и карта «Тройка». Турникеты с работающим сервисом помечены специальной наклейкой на полу. Чтобы пройти, нужно посмотреть в камеру на турникете. Отмечается, что все данные надежно защищены, потому что камера не считывает персональные данные, а использует специальный биометрический ключ.