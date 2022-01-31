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Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России с второго февраля

Георгий Соланович

Общество
Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России с второго февраля
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Усиление морозов, безветренная погода и ясное небо без осадков ожидаются в Центральной России со среды, второго февраля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Со среды атмосферное давление будет подниматься, а температура падать. Ночные температуры в центре Европейской России, в нечерноземье опустяться до -7...-8 градусов, а днем будет около -5 градусов. Ветра почти не будет, погода будет комфортной. Хорошая погода, — передает словам эксперта РИА Новости.

На погоду в регионе, по словам Вильфанда, будет влиять отрог антициклона.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве 31 января. Днем в городе температура воздуха будет составлять от нуля до минус двух градусов, а ночью показатели не изменятся и будут оставаться на этих отметках. В Подмосковье днем столбики термометров покажут от минус четырех до плюс одного градуса, а ночью — до минус пяти градусов.

В этот день ожидается юго-восточный ветер с переходом на южный. Его скорость будет составлять 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 730 миллиметров ртутного столба.

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