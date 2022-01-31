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Российские скелетонисты Трегубов и Семенов не поедут на Олимпиаду в Пекине

Михаил Алимов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Российские скелетонисты Трегубов и Семенов не поедут на Олимпиаду в Пекине
Фото: https://twitter.com/Olympic

Российские скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов пропустят грядущие зимние Олимпийские игры в Пекине. У них положительные тесты на COVID-19. Об этом в понедельник, 31 января, заявила глава федерации бобслея России Елена Аникина.

— К величайшему сожалению, Трегубов и Семенов точно не поедут на Олимпийские игры. Семенов тестировался в Сочи, выдержал весь карантин, но приехал в Москву и у него по-прежнему были положительные тесты, — рассказала она телеканалу «Матч ТВ».

По ее словам, вместо них на турнир отправятся Евгений Рукосуев и Даниил Романов.

27 января сообщалось, что положительный результат на коронавирус дал первый тест тренера мужской сборной России по биатлону Сергея Башкирова. В этот же день российская сборная прибыла в Пекин.

Ранее стало известно, что пять членов сборной РФ по биатлону не пустили на рейс, который должен был доставить отечественную команду на Олимпиаду в Китай. Отмечается, что у руководителя сервис-группы СБР Александра Печерского тест на коронавирус показал положительный результат.

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