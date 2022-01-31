«Не хотелось есть»: жена Щербакова рассказала о состоянии заболевшего коронавирусом актера

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

После госпитализации в состоянии народного артиста России Бориса Щербакова наблюдается положительная динамика. Об этом «Вечерней Москве» сообщила жена актера Татьяна.

Из симптомов у Щербакова — слабость и кашель. Температуры не было, однако артист сам решил обратиться в медицинское учреждение, где ему и поставили диагноз.

— У него (Щербакова — прим. «ВМ») не было температуры высокой, наоборот, она упала до 35,2. Испытывал сильную слабость, ему не хотелось есть. Вызвали врача, сделали ему тест, который показал положительный результат. Увезли в больницу его, там очень быстро началась положительная динамика, потому что уже вчера тест показывал отрицательный результат. Все потому, что он вакцинирован, а в декабре еще ревакцинировался. И, скорее всего, антитела прикончили эту гадость, — уточнила Татьяна Щербакова.

Супруга артиста заявила, что болезнь протекает в легкой форме. Татьяна Щербакова допустила, что уже в конце текущей недели артиста могут выписать.

Ранее появилась информация, что народного артиста РФ вновь госпитализировали с коронавирусом. Это уже не первый случай за последнее время, когда артист попадает в больницу из-за проблем со здоровьем. Так, в августе артиста уже госпитализировали с двусторонним воспалением легких. В октябре Щербаков попал в больницу с пневмонией.