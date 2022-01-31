Фото: Youtube / Документальное кино на Первом

Российский актер Леонид Куравлев перед смертью успел составить завещание. Дача в Подмосковье и пятикомнатная квартира в столице достанутся детям артиста.

Знакомые Куравлева заявили, что актер уже давно составил завещание. Артисту ничего не остается, кроме как передать все свое имущество детям. При этом уточняется, что и у сына, и у дочери Куравлева есть свои квартиры. Тем не менее собственность, стоимостью более ста миллионов рублей, достанется именно им.

Во владении народного артиста есть две жилплощади: пятикомнатная квартира на четвертом этаже на набережной в центре Москвы и дача в Подмосковье вдали от городского шума. Все это будет разделено между наследниками актера в равных долях, передает «КП».

О смерти народного артиста РСФСР Леонида Куравлева стало известно в воскресенье, 30 января. До этого он находился в медицинском учреждении. 85-летнему народному артисту был поставлен диагноз «деменция смешанного типа». Его состояние врачи оценивали на уровне средней тяжести.

Позднее стало известно, как Куравлев провел последние дни своей жизни. Также была названа возможная причина смерти артиста.

Актера похоронят на Троекуровском кладбище.