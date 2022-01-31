«Не расстается с портретом Сережи»: Купченко до сих пор не оправилась от смерти сына

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Российская актриса Ирина Купченко до сих пор не может смириться со смертью своего сына Сергея Ланового. Об этом рассказала невестка актрисы Ольга Коротина-Гессе.

Уточняется, что младший сын Купченко Сергей Лановой погиб от сердечного приступа в 2013 году. По словам невестки актрисы, она постоянно находится в состоянии траура.

— Ирина Петровна говорила, что время от времени отчетливо слышит голос сына. Она и сейчас не расстается с портретом Сережи, молится за него, — передает слова невестки NEWS.ru.

Чуть более года назад скончался и супруг Купченко Василий Лановой. Его не стало 28 января 2021 года. Ему было 87 лет. Сначала актера госпитализировали с коронавирусом. Купченко в то время также заболела ковидом, но в госпитализации не нуждалась. Тем не менее она захотела быть рядом с мужем и также отправилась в больницу. Позднее состояние Ланового резко ухудшилось. В этой связи его перевели в реанимацию, однако врачам не удалось спасти артиста.

Народная артистка РСФСР Ирина Купченко родилась 1 марта 1948 года в Вене (Австрия). Является лауреатом Государственной премии Российской Федерации, премии Ленинского комсомола, а также ведущей актрисой Государственного академического театра имени Е. Б. Вахтангова в Москве. Популярность ей принесла главная роль в киноленте «Одинокая женщина желает познакомиться».