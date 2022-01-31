«Не расстается с портретом Сережи»: Купченко до сих пор не оправилась от смерти сына
Российская актриса Ирина Купченко до сих пор не может смириться со смертью своего сына Сергея Ланового. Об этом рассказала невестка актрисы Ольга Коротина-Гессе.
Уточняется, что младший сын Купченко Сергей Лановой погиб от сердечного приступа в 2013 году. По словам невестки актрисы, она постоянно находится в состоянии траура.
— Ирина Петровна говорила, что время от времени отчетливо слышит голос сына. Она и сейчас не расстается с портретом Сережи, молится за него, — передает слова невестки NEWS.ru.
Чуть более года назад скончался и супруг Купченко Василий Лановой. Его не стало 28 января 2021 года. Ему было 87 лет. Сначала актера госпитализировали с коронавирусом. Купченко в то время также заболела ковидом, но в госпитализации не нуждалась. Тем не менее она захотела быть рядом с мужем и также отправилась в больницу. Позднее состояние Ланового резко ухудшилось. В этой связи его перевели в реанимацию, однако врачам не удалось спасти артиста.
Народная артистка РСФСР Ирина Купченко родилась 1 марта 1948 года в Вене (Австрия). Является лауреатом Государственной премии Российской Федерации, премии Ленинского комсомола, а также ведущей актрисой Государственного академического театра имени Е. Б. Вахтангова в Москве. Популярность ей принесла главная роль в киноленте «Одинокая женщина желает познакомиться».