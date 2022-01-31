Стали известны дата и место прощания с режиссером Виктором Мережко

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Кинорежиссера Виктора Мережко похоронят 3 февраля на Троекуровском кладбище. Церемония прощания пройдет в Центральном доме кинематографистов. Об этом сообщил Starhit.

— Папу похоронят рядом с мамой. Она ушла 24 года назад, — ранее сообщила дочь режиссера Мария.

Режиссер был женат на Тамаре Мережко больше тридцати лет. Его супруга скончалась в 1997 году, ей был 51 год. В браке у пары родилось двое детей: дочь Мария — актриса и сценарист, и сын Иван — художник-декоратор.

Виктор Мережко умер 30 января в возрасте 84 лет. Причиной смерти Мережко послужили осложнения от коронавируса. По словам дочери режиссера, Мережко стало плохо еще в декабре 2021 года. Он отказывался ехать в больницу, сын буквально силой отвез отца на обследование.

Мережко получил широкое признание как режиссер, драматург и сценарист к фильмам и телесериалам, в частности, «Здравствуй и прощай», «Родня», «Полеты во сне и наяву». В 1987 году стал лауреатом Государственной премии СССР, в 2014 году ему было присвоено звание народного артиста Российской Федерации.