«Покорял зрителей»: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Куравлева

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким актера Леонида Куравлева. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 31 января.

— Уважаемые Василий Леонидович и Екатерина Леонидовна, примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной вашего отца. Леонид Вячеславович Куравлев был выдающимся артистом и поистине народным любимцем, подарившим нам целое созвездие ярких, самобытных, мастерски сыгранных ролей, — написал глава государства.

Артист, как подчеркнул Путин, работал увлеченно и творчески, а своим необычайным талантом он покорял зрителей. Светлая память о Куравлеве навсегда останется в сердцах друзей и близких, приводит слова Путина сайт Кремля.

О смерти Куравлева стало известно в воскресенье, 30 января. До этого он находился в медицинском учреждении.

85-летнему народному артисту был поставлен диагноз «деменция смешанного типа». Его состояние врачи оценивали на уровне средней тяжести.

Позднее стало известно, как Куравлев провел последние дни своей жизни. Актера похоронят на Троекуровском кладбище.