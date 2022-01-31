В Чехии предложили способ разрешения конфликта НАТО и России

Фото: Минобороны РФ

США и НАТО стоит учесть пожелания России касательно членства Украины в альянсе. Об этом заявил эксперт в области безопасности Давид Богбот в понедельник, 31 января.

— В том, что говорит Путин об Украине, то есть о том, что ее членство в НАТО — стратегический риск для России, есть логика. Но ни НАТО, ни Соединенным Штатам Украина не поможет укрепить их безопасность ни на американских, ни на европейских границах, — рассказал специалист.

Обстановка, как считает он, остается напряженной, а конфликт между Россией и Украиной способен перерасти в мировую войну. Вашингтону следует отказаться от идеи присоединения Киева к НАТО во избежание эскалации, уточнил эксперт.

Причиной обострения стал тот факт, что Запад долгое время не воспринимал Россию сильной державой, считает он. Москва расценивает расширение альянса как угрозу, но при этом настроена на мирное сотрудничество с ЕС, приводит слова Богбота чешское издание Parlamentni listy.

19 января группа депутатов Госдумы подготовила обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Новые власти Украины, по мнению инициаторов, прославляют фашистов и их последователей. По данным ООН, которые приводят депутаты, в ходе конфликта в Донбассе погибли более десяти тысяч человек, а действия Киева можно сравнить с «геноцидом» своего народа.

Учитывая данные факты, парламентарии попросили Путина рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Кроме того, депутаты попросили провести переговоры с руководством республик для создания правовой системы межгосударственных отношений.