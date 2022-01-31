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Более 50 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах

Евгений Белоусов

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Более 50 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах
Фото: Pexels

Более 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в аэропорту Домодедово задержали 13 рейсов и отменили три. В свою очередь в Шереметьеве задержаны четыре рейса и 29 отменены. А в аэропорту Внуково задержано шесть рейсов.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Власти Таиланда решили возобновить регистрацию в туристической программе Test & Go с 1 февраля 2022 года. Программа позволяет привитым от COVID-19 туристам не проходить карантин по прибытии в страну.

Какой препарат от коронавируса выбрать россиянам для ревакцинации, чтобы свободно перемещаться по миру в 2022 году? С этим вопросом «Вечерняя Москва» обратилась к вице-президенту Российского союза туриндустрии, советнику главы Ростуризма Дмитрию Горину.

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