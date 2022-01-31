Трасс назвала сроки готовности проекта о санкциях против России

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Новый пакет санкций в отношении России будет готов к 10 февраля. Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в понедельник, 31 января.

— Этот пакет санкций, который мы представляем в законопроекте, будет готов к 10 февраля, так что мы сможем вводить более широкие санкции, — приводит слова Трасс Reuters.

17 января СМИ сообщили, что США и ЕС больше не рассматривают возможность отключения России от системы SWIFT. Исключение России из системы по всем направлениям слишком деликатно для участников переговоров.

Данный шаг, как уточняется, способен привести к дестабилизации финансовых рынков и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры. Переговоры между Брюсселем и Вашингтоном сосредоточены на формировании санкций против крупных российских банков. При этом Германия настаивает на исключениях, чтобы можно было оплачивать импорт газа и нефти из России.

20 января республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России. Проект внесли на рассмотрение 19 января, инициативу поддержали 38 конгрессменов, но текст документа еще не опубликован.

По данным The Washington Post, проект получил название «Акт о привлечении к ответственности Путина». Он включает в себя ограничения в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра России Михаила Мишустина, а также главы СК Александра Бастрыкина.