Небензя покинул заседание Совбеза ООН перед выступлением Украины

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Постпред России при ООН Василий Небензя покинул заседание Совбеза ООН перед выступлением представителя Украины из-за встречи с генсеком Антониу Гутеррешем.

— Я хочу извиниться перед членами совета и не воспринимать мой уход как демарш... Я иду на встречу с генеральным секретарем в преддверии нашего председательства в совете, которое начинается завтра, и, к сожалению, не могу перенести ее в связи с графиком генерального секретаря, — рассказал дипломат.

После ухода Небензи стал выступать постпред Украины Сергей Кислица, отмечает RT.

31 января Кислица заявил, что Украина не собирается устраивать военное наступление в Крыму или Донбассе. Приоритетом номер один для Киева является установление безусловного перемирия в Донбассе, подчеркнул постпред. Он поддержал и активизацию работы «нормандского формата», в том числе на уровне лидеров.

28 января президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.