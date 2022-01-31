Украина не видит, что Россия готовит «вторжение»

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Если бы Россия вела подготовку к «полномасштабному вторжению» на Украину, то это было бы заметно для всего мира. Однако на сегодняшний момент признаков приготовления со стороны России — не наблюдается. С таким мнением в понедельник, 31 января, выступил секретарь украинского СНБО Алексей Данилов.

— Подготовительный период, который заметит весь мир, может занять от трех до семи дней. Мы его не видим, четко понимаем, что происходит, и спокойно к этому готовимся, — рассказал Данилов.

Помимо этого, в случае вторжения России на Украине могут призвать более двух миллионов человек, передает Associated Press слова главы СНБО.

— Мы не думаем, что сейчас существует угроза, — считает он.

Также Данилов подчеркнул, что решения США, Британии, Австралии, Германии и Канады, которые призвали отозвать часть дипломатов из Киева — стали неприятными для Украины.

До этого заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что Россия считает неприемлемой мысль о начале войны с Украиной. Москва рассчитывает, что НАТО воздержится от вмешательства во внутренние дела Киева, добавил он. Прошедшая неделя, по словам дипломата, наглядно показала искусственность конфликта между Россией и Украиной, который нагнетают отдельные страны.