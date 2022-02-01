Замглавы ЕК: «Северный поток — 2» не соответствует целям энергетической политики ЕС

Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Газопровод «Северный поток — 2» не соответствует ориентирам энергетической политики Евросоюза. Об этом в понедельник, 31 января, сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Северный поток-2

На пресс-конференции в ходе визита на Украину он объяснил, что проект не соответствует целям энергетической политики Европейского союза, передает его слова РИА Новости.

13 января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз не может запретить строительство «Северного потока — 2», если он будет соответствовать правилам. Проект не рассматривается Брюсселем в качестве приоритетной инфраструктуры, уточнил он. При этом институты ЕС и Еврокомиссия не могут наложить запрет на объекты, которые строятся в соответствии с правилами, заключил дипломат.

17 января глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что газопровод «Северный поток — 2» должен соответствовать праву ЕС, чтобы немецкий регулятор дал для проекта положительное заключение. При этом Берлин видит «геостратегические» связи, уточнила она. Германия примет с партнерами «подходящие» меры, если Россия продолжит эскалацию, заключила министр.