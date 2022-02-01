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Территории возле семи станций МЦД-4 благоустроят в Москве в 2022 году

Полина Долганова

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Территории возле семи станций МЦД-4 благоустроят в Москве в 2022 году
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Специалисты комплекса городского хозяйства в 2022 году планируют благоустроить территории возле семи станций МЦД-4, которые располагаются в ЗАО и ЮЗАО столицы, а также в Новой Москве. Об этом рассказал заместитель мэра в правительстве столицы Петр Бирюков.

Он уточнил, что благоустроить предстоит зоны возле станций «Минская», «Мещерская», «Внуково», «Кокошкино», «Толстопальцево», «Очаково» и «Переделкино».

По его словам, в рамках работ специалисты уберут воздушные линии под землю, облагородят тротуары, заменят покрытие проезжей части и сделают дополнительную ливневую систему.

Кроме того, для водителей будут организованы парковочные зоны, а для пешеходов — современные павильоны для ожидания транспорта.

Заммэра добавил, что после завершения работ дорога к новым станциям МЦД-4 должна стать удобнее и безопаснее.

Так, рядом со станциями появятся уличные торшеры и будут высажены около 1,5 тысячи деревьев и более 4 тысяч кустарников.

Бирюков подытожил, что около остановочных пунктов «Мещерская», «Кокошкино», «Минская» и «Толстопальцево» рабочие установят навесы «сухие ноги», что даст пассажирам возможность комфортно пересаживаться с одного транспорта на другой.

Накануне стало известно, что специалисты на 48 процентов завершили строительство северного вестибюля станции Окружная первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1).

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