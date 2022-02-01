Джонсон приедет на Украину 1 февраля при отрицательном ПЦР-тесте

Фото: flickr/number10gov

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который контактировал с заболевшей коронавирусом главой британского Министерства иностранных дел (МИД) Лиз Трасс, приедет на Украину во вторник, 1 февраля, при отрицательном тесте на COVID-19. Об этом сообщает издание Telegraph со ссылкой на пресс-службу Джонсона.

Накануне глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что ее тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. Отмечается, что во вторник, 1 февраля, Трасс планировала посетить Украину.

До этого стало известно, что разговор премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентом России Владимиром Путиным может быть перенесен.

31 января сотрудница секретариата кабинета министров Великобритании Сью Грэй заявила, что некоторые вечеринки в канцелярии Джонсона, которые проводились в разгар действия коронавирусных ограничений в 2020 году, не должны были иметь место. Организация этих мероприятий, как считает она, стала серьезным нарушением высоких стандартов поведения чиновников.