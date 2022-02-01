«Выглядел вполне хорошо»: Безрукова рассказала о состоянии Куравлева за несколько дней до смерти

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Российская актриса Ирина Безрукова рассказала о состоянии своего коллеги Леонида Куравлева незадолго до смерти. Она посещала медицинское учреждение, где находился актер.

По словам актрисы, она не стала тревожить Куравлева, войдя к нему в палату. Однако Безрукова смогла заметить, что состояние актера заметно улучшилось.

— Мы постучали и вошли к нему в комнату. Но он задремал, и, конечно же, я не стала его тревожить. Только обратила внимание, что выглядел он очень опрятно и вполне хорошо, — уточнила актриса в своем Instagram.

Она отметила, что, когда Куравлев только поступил в лечебницу, он не мог даже ходить. Безрукова уверена: если бы не пневмония, актер бы вышел из больницы здоровым.

О смерти Куравлева стало известно в воскресенье, 30 января. До этого он находился в медицинском учреждении.

85-летнему народному артисту был поставлен диагноз «деменция смешанного типа». Его состояние врачи оценивали на уровне средней тяжести.

Позднее стало известно, как Куравлев провел последние дни своей жизни. Актера похоронят на Троекуровском кладбище.