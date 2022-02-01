Российские фигуристы прилетели в Пекин для участие в Олимпиаде

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Российская сборная по фигурному катанию во вторник, 1 февраля, прилетела в Пекин, чтобы принять участие в зимней Олимпиаде.

Борт с фигуристами приземлился в аэропорту Шоуду в 12:20 по местному времени (07:20 по московскому).

До этого в Пекин прилетели российские сборные по скелетону, прыжкам на лыжах и бобслею.

В Китае также находятся сборные по биатлону, лыжам, шорт-треку и санному спорту, передает «Спорт-Экспресс».

20 января Федерация фигурного катания на коньках России огласила состав сборной на предстоящую Олимпиаду в Пекине. В сетке женского одиночного катания Россию на Играх будут представлять чемпионка РФ и Европы Камила Валиева, чемпионка мира и трехкратная чемпионка страны Анна Щербакова и двукратный бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова.

Среди мужчин отечественную команду будут представлять чемпион страны и Европы текущего сезона Марк Кондратюк, а также Андрей Мозалев и Евгений Семененко.

25 января стало известно, что российский фигурист-одиночник Евгений Семененко заменил Михаила Коляду в составе российской сборной на Олимпиаде в Пекине. Позже в СМИ появилась информация, что Коляда сдал положительный тест на коронавирус.