Названы знаки зодиака, представительницы которых обладают магическими способностями

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Женщины, родившиеся под знаками зодиака Овен, Скорпион и Дева, обладают магическими способностями. Об этом рассказали эксперты-астрологи.

Женщины-Овны, например, могут запастись терпением и с легкостью освоить колдовство. Энергию черпать они будут с помощью негативных эмоций, так что ссориться с ними лучше не стоит.

Девушки, родившиеся под знаком зодиака Скорпион, должны разобраться, с какой целью хотят применять магию. Скорпионы отличные манипуляторы, поэтому смогут с легкостью надавить на слабые места оппонента.

Последний магический знак зодиака для женщин – Девы. У них прекрасно развито шестое чувство, они любят природу и помогать людям. Если такая женщина и станет ведьмой, то только доброй, передает Пятый канал.

Последний месяц зимы несет множество перемен в жизни всех людей. Но некоторым в феврале повезет гораздо больше остальных. Сама судьба осыплет их деньгами. Астрологи назвали пять знаков зодиака, представителей которых ждет обогащение в феврале.

До этого астрологи составили топ-6 знаков зодиака, представителей которых часто увольняют.