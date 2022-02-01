Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Виктория Сикерина

Город
Сергей Собянин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 13-й годовщиной интронизации.

— Ваше патриаршее служение вносит неоценимый вклад в укрепление духовно-нравственных основ, сохранение межконфессионального мира и согласия в нашем обществе. В час испытания пандемией ваше мудрое архипастырское слово наполняет сердца верующих утешением и надеждой, придает силы и помогает преодолеть трудности. А Русская православная церковь, приумножая традиции социальной работы, оказывает огромную поддержку медикам, пациентам и всем нуждающимся в особой заботе, — написал глава города в телеграмме, опубликованной на официальном сайте мэра Москвы.

В начале января патриарх Московский Кирилл заявил, что вера в религию является более логичной и разумной, нежели вера в эволюцию, в которой нет божественной воли. По его словам, многие люди почему-то отрицают тот факт, что человечество произошло по воле великой силы, однако эта вера, по мнению патриарха Кирилла, является гораздо более логичной.

Читайте также:
Патриарх Кирилл Сергей Собянин поздравление
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как Россия ответит на отказ США и НАТО

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Что будет с курсом рубля в феврале

Виталий Лейбин
Виталий Лейбин

Войны с Украиной не будет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Все мнения
О проекте