Сергей Собянин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 13-й годовщиной интронизации.

— Ваше патриаршее служение вносит неоценимый вклад в укрепление духовно-нравственных основ, сохранение межконфессионального мира и согласия в нашем обществе. В час испытания пандемией ваше мудрое архипастырское слово наполняет сердца верующих утешением и надеждой, придает силы и помогает преодолеть трудности. А Русская православная церковь, приумножая традиции социальной работы, оказывает огромную поддержку медикам, пациентам и всем нуждающимся в особой заботе, — написал глава города в телеграмме, опубликованной на официальном сайте мэра Москвы.

В начале января патриарх Московский Кирилл заявил, что вера в религию является более логичной и разумной, нежели вера в эволюцию, в которой нет божественной воли. По его словам, многие люди почему-то отрицают тот факт, что человечество произошло по воле великой силы, однако эта вера, по мнению патриарха Кирилла, является гораздо более логичной.