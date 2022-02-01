Пятеро мужчин учинили разбойное нападение в автосервисе на юго-востоке Москвы

Фото: Скриншот с видео МВД РФ

Россия, Москва, Чагинская улица Карта всех событий

В столице пятеро мужчин совершили разбойное нападение в помещении автосервиса. Об этом во вторник, 1 февраля, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По ее словам, злоумышленники напали на 27-летнего москвича в автомастерской, расположенной на Чагинской улице. Они избили парня и требовали у него денег, угрожая ножом. В какой-то момент москвич потерял сознание, и его перевезли в машине на Краснодарскую улицу, где и оставили.

Момент нападения попал на запись камер видеонаблюдения.

Видео: МВД РФ

Потерпевший получил помощь врачей и обратился в полицию. Он рассказал, что нападавшие похитили у него 100 тысяч рублей, а также документы, ключи от машины и наручные часы.

Впоследствии полиции удалось поймать предполагаемых преступников в Подмосковье.

— В Раменском городском округе задержали пятерых подозреваемых – приезжих мужчин в возрасте от 20 до 29 лет. Установлено, что похищенным имуществом злоумышленники распорядились по своему усмотрению, — заключила Гузь.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

На прошлой неделе сотрудники МВД России по Московской области арестовали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на аптеку.