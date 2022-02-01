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Стало известно об учениях Сбербанка из-за угрозы санкций США

Полина Долганова

Общество
Стало известно об учениях Сбербанка из-за угрозы санкций США
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

На прошлой неделе Сбербанк провел технологические учения, в рамках которых проходили тренировки на случай отключения России от иностранного ПО и электроники. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили правительственные источники.

Уточняется, что учения проходили на фоне слухов о запрете экспорта продукции Соединенных Штатов.

По данным источников, в России рассматривают несколько сценариев на случай, если эти прогнозы подтвердятся, передает «Коммерсантъ».

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США подготовили санкции в отношении элит в России и их семей в случае вторжения на Украину. Она добавила, что работа над ограничительными мерами велась Вашингтоном вместе с партнерами и союзниками.

20 января республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России. Проект внесли на рассмотрение 19 января, инициативу поддержали 38 конгрессменов, но текст документа еще не опубликован.

По данным The Washington Post, проект получил название «Акт о привлечении к ответственности Путина». Он включает в себя ограничения в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра России Михаила Мишустина, а также главы СК Александра Бастрыкина.

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