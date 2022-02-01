Артистке Вере Воронковой предстоит еще одна операция после пожара

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Российской актрисе Вере Воронковой предстоит вторая операция после госпитализации из-за пожара. Об этом сообщили в пресс-службе Московского драматического театра имени Пушкина во вторник, 1 февраля.

Уточняется, что звезда проведет в медучреждении еще не менее двух недель.

— Вере будут делать вторую операцию, — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы театра.

19 января Воронкову госпитализировали с ожогами органов дыхания и термоингаляционным поражением из-за пожара в квартире. Медики диагностировали ожоги 31 процента тела. По словам специалистов, в особенности пострадали голова, лицо, шея и спина артистки. Пожар в квартире случился из-за возгорания новогодней елки.

По словам дочери артистки, пожар произошел ночью, когда она спала. Возгорание началось из-за свечи, которая упала на елку. О судьбе кошки, которая могла уронить свечу, ей ничего не известно.

Вера Воронкова родилась в подмосковном Одинцове 21 марта 1965 года. В 1990 году актриса окончила Школу-студию МХАТ, а затем вошла в труппу Художественного театра. Всего за свою карьеру она сыграла около двадцати ролей. Так, например, Воронкова сыграла роль Шарлотты Ивановны в постановке «Вишневый сад» режиссера Владимира Мирзоева. Также актриса снялась во многих фильмах и сериалах, в том числе в «Каменской», «Год культуры», «Утомленные солнцем — 2: Цитадель» и других. В 2017 году ей было присвоено звание заслуженной артистки Российской Федерации.