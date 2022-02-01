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Военный политолог оценил новый способ борьбы с беспилотниками

Ирина Игнатенко

Технологии
Военный политолог оценил новый способ борьбы с беспилотниками
Фото: Пресс-служба Минбороны России

Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев оценил новый способ борьбы с беспилотниками — распыление осколков с квадрокоптера.

По словам Перенджиева, данное изобретение может стать крайне актуальным. Его главное преимущество состоит в том, что оно не уничтожает беспилотный летательный аппарат, а просто выводит его из строя. Далее его можно захватить и использовать в иных целях.

Он добавил, что нужно делать упор на роботизированные средства защиты.

— Нужно делать так, чтобы человек как можно меньше участвовал непосредственно в боевых действиях. Это дает возможность сохранять жизни, — пояснил он в комментарии Nation News.

Он добавил, что кому-то стоимость подобных аппаратов может показаться слишком большой, но человеческая жизнь бесценна.

Ранее специалисты Военного университета Минобороны придумали новый способ борьбы с большим количеством малоразмерных дронов. По задумке военных, небольшой летательный аппарат должен атаковать дроны облаком осколков, передает «360».

До этого сообщалось, что российский ударный беспилотник «Сириус» совершит первый полет в мае.

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