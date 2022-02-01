Суд приговорил к 14,5 года колонии экс-сотрудника Научного центра иммунологии МГУ

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Кунцевский районный суд приговорил к 14,5 года колонии экс-советника директора Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова. Его признали виновным в руководстве организованным преступным сообществом (ОПС) «Енот». Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на суд и адвокатов подсудимого.

По данным издания, Молокоедова признали виновным в создании ОПС, вымогательстве и угрозе убийством. Суд приговорил его четырнадцати годам и шести месяцам колонии строгого режима.

Уголовное дело, по которому проходит Молокоедов, возбудили в августе 2018 года после задержания членов ОПС, действовавших под видом военно-патриотического клуба «Единые народные общинные товарищества (Е.Н.О.Т.)».

По версии следствия, Молокоедов привлек двух членов «Енота» для решения земельного спора с участием семьи академика РАН Михаила Пальцева, советником которого он на тот момент являлся. По указанию Молокоедова два участника «Енота» проникли в дом соседей Пальцева, с которыми у того был конфликт, и под угрозой физической расправы потребовали прекратить спор.

Впоследствии силовики задержали злоумышленников и вышли на след заказчика. Следователи также установили, что в 2018 году Молокоедов возглавил «Енот».