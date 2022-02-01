Количество пассажиров на ОЖД увеличилось до 10,2 миллиона в январе

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Пассажиропоток на Октябрьской железной дороге (ОЖД) увеличился до 10,2 миллиона человек за первый месяц 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика во вторник, 1 февраля.

Уточняется, что такой показатель на 23,3 процента опередил уровень аналогичного периода прошлого года.

— Из них 8,9 миллиона составили пассажиры пригородного сообщения (плюс 22,3 процента), 1,3 миллиона — пассажиры дальнего следования (плюс 30,7 процента), — отметили в пресс-службе ОЖД.

В январе также вырос и пассажирооборот. Он составил около 1,3 миллиарда пассажиро-километров, говорится в сообщении на официальном сайте магистрали.

В этот же день стало известно, что количество пассажиров на Московских центральных диаметрах (МЦД) снизилось на 16 процентов за последние две недели. Больше всего разгрузились станции Одинцово, Савеловская, Царицыно, Славянский бульвар и Тушинская. Так, на остановочных пунктах пассажиропоток уменьшился на 18, 16, 15 и 19 процентов соответственно.

До этого сообщалось, что специалисты возведут семь новых и отремонтируют восемь существующих тяговых подстанций третьего и четвертого направлений Московских центральных диаметров в 2022 году.