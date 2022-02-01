Таксист в Москве плюнул в клиентку и чуть не сбил ее из-за крема для рук

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В Москве водитель такси проявил агрессию к своей клиентке из-за того, что она воспользовалась кремом для рук во время поездки. Об этом стало известно во вторник, 1 февраля.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», от действий таксиста пострадала девушка по имени Настя. Она заказала машину через известный агрегатор такси. Во время поездки девушка использовала крем для рук. Водителю это не понравилось. Он демонстративно открыл все окна, а после того, как пассажирка попросила его закрыть их, и вовсе потерял над собой контроль.

Таксист начал оскорблять свою пассажирку и заявил: если ей что-то не нравится, она может заказать машину классом выше.

Когда поездка закончилась, мужчина заявил, чтобы Настя выметалась из машины, а затем плюнул в нее и чуть не наехал.

Последний эпизод попал на запись камеры видеонаблюдения.

Видео: Telegram / Осторожно, новости

В сервисе по заказу такси пострадавшей пассажирке подарили промокод и пообещали отстранить водителя. Девушка написала заявление в правоохранительные органы.

На прошлой неделе столичный водитель такси отменил заказ, чтобы довезти сбитую собаку в ветеринарную клинику. Инцидент произошел около ТЦ «Филион».