Орбан поблагодарил Путина за заключение соглашения с Газпромом

Фото: Администрация президента РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил президента России Владимира Путина за заключение соглашения с Газпромом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 1 февраля.

Орбан уточнил, что Будапешт рассчитывает на увеличение поставок топлива. При этом Путин подчеркнул, что долгосрочные контракты позволяют Венгрии получать российский газ в пять раз дешевле рыночной цены в ЕС.

Данные договоры, продолжил он, позволят обеспечить стабильные поставки до 2036 года. Несмотря на все ограничения, за 11 месяцев 2021 года товарооборот между странами вырос на 30 процентов, уточнил российский лидер.

Сотрудничество стран, по его словам, продолжается и в рамках работы по АЭС «Пакш». Путин напомнил и о совместном контракте на поставку вагонов в Египет, отмечается на сайте Кремля.

1 февраля сообщалось, что украинский оператор газотранспортной системы впервые смог получить топливо из Венгрии с помощью физического реверса. Ранее это было возможно только с применением виртуальных реверсов, которые подразумевают отбор идущего в Европу российского энергоресурса на Украине на условиях контракта.