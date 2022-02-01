Школьников в Свердловской области отправят на удаленку из-за COVID-19

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Ученики 2–8-х классов и студенты колледжей уйдут на дистанционное обучение в Свердловской области из-за коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев во вторник, 1 февраля.

— С 2 февраля все ученики 2–8-х классов школ и студенты колледжей и техникумов на две недели — до 16 февраля — уходят на дистант. Первоклассники отправляются на каникулы на несколько дней раньше — с 2 по 16 февраля, — рассказал политик.

Новый рекорд по случаям COVID-19 был поставлен в области 1 февраля, уточнил он. Данная ситуация, в том числе «гигантские» очереди в больницах, вынуждает власти возвращать часть ограничений, добавил губернатор.

Так, дети до 17 лет не смогут находиться в торговых центрах без родителей. Несовершеннолетним временно запретят посещать спортивные секции, игровые комнаты, а также развлекательные центры в ТЦ, отметил Куйвашев в Instagram.

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31 января в оперштабе сообщили, что бесплатная добровольная вакцинация подростков от COVID-19 препаратом «Спутник М» стартовала в Москве. Сделать прививку можно в 13 центрах на базе городских детских поликлиник.

Уточняется, что в ходе испытаний вакцина для подростков показала свою эффективность и безопасность. В этот же день заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что столичные власти планируют увеличить количество больничных коек для детей с коронавирусной инфекцией почти до 1,3 тысячи.