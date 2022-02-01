Детский омбудсмен рассказала о вакцинации подростков от COVID-19 в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Вакцинация подростков от COVID-19 проходит спокойно, очередности нет. Об этом во вторник, 1 февраля, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в ходе пресс-конференции «Ковид добрался до детей: как остановить рост детской заболеваемости?».

— У нас в Москве развернуто 13 мест (для вакцинации подростков от коронавируса)... Точно могу сказать, что очередности нет, все спокойно, — цитирует ее РИА Новости.

До этого Ярославская сообщила об отсутствии информации о закрытии на карантин школ и детских садов в Москве.

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31 января в оперштабе сообщили, что бесплатная добровольная вакцинация подростков от COVID-19 препаратом «Спутник М» стартовала в Москве. Сделать прививку можно в 13 центрах на базе городских детских поликлиник.

До этого, 2 января, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот и станет доступной для жителей России через три–четыре месяца. Также он рассказал, что такая вакцина эффективна против нового штамма COVID-19 «омикрон».