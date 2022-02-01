Голикова анонсировала четыре платформы для быстрого создания вакцин

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Четыре платформы для быстрого создания вакцин от новых инфекций подготовят в России в 2022 году. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во вторник, 1 февраля.

— В 2022 году подготовим четыре платформы для быстрого создания безопасных и эффективных вакцин от новых инфекций, — рассказала представитель правительства.

Голикова уточнила, что следует быстрее и лучше прогнозировать ситуацию по опасным заболеваниям в мире, отмечает агентство городских новостей «Москва».

11 января в ФМБА сообщили, что тест-система для выявления штамма коронавируса «омикрон», созданная агентством, зарегистрирована в России. Набор реагентов предназначен для использования в клинической лабораторной диагностике. Разработка позволяет за 1,5 часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты вирусов «омикрон» и «дельта».

20 января в РФПИ сообщили со ссылкой на исследование итальянского Института Спалланцани, что эффективность вакцины «Спутник V» против штамма COVID-19 «омикрон» в два раза превысила эффективность вакцины Pfizer. Исследование проводилось в одинаковых лабораториях с применением двух образцов сыворотки крови пациентов, которые были вакцинированы «Спутником V» и Pfizer. В рамках работы удалось установить, что российская вакцина может нейтрализовать новый вариант вируса с помощью формирования иммунитета за счет высокого титра антител.