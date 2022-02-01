Переговоры Путина и Орбана завершились в Москве спустя пять часов

Фото: Администрация президента РФ

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министр Венгрии Виктора Орбана завершились спустя почти пять часов. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 1 февраля.

По итогам общения лидеры вышли на совместную пресс-конференцию. Переговоры стартовали лишь в присутствии переводчиков, а затем продолжились в формате рабочего обеда.

Путин, в частности, проинформировал Орбана о переговорах по гарантиям безопасности с НАТО и США. Премьер назвал свой визит в Россию в том числе «миссией мира», а также выразил уверенность, что ни один из лидеров стран в ЕС не хочет войны, отмечает ТАСС.

1 февраля Орбан также поблагодарил Путина за заключение соглашения с Газпромом. Он уточнил, что Будапешт рассчитывает на увеличение поставок топлива.

При этом Путин подчеркнул, что долгосрочные контракты позволяют Венгрии получать российский газ в пять раз дешевле рыночной цены в ЕС. Данные договоры, продолжил он, позволят обеспечить стабильные поставки до 2036 года.

Несмотря на все ограничения, за 11 месяцев 2021 года товарооборот между странами вырос на 30 процентов, уточнил российский лидер. Сотрудничество стран, по его словам, продолжается и в рамках работы по АЭС «Пакш». Путин напомнил и о совместном контракте на поставку вагонов в Египет.