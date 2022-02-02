Псаки заявила, что ответственность за деэскалацию кризиса на Украине лежит на РФ

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник, 1 февраля, сказала на брифинге, что ответственность за деэскалацию кризиса вокруг Украины лежит на России. Также она сравнила Москву с лисой, которая кричит с крыши курятника о страхе перед курами.

Псаки повторила аллегорию, ранее использованную госсекретарем Энтони Блинкеном, при ответе на вопрос о наличии в США «сочувственного» отношения к центральному требованию РФ в сфере безопасности — о гарантиях нерасширения НАТО на восток.

— Когда лиса кричит с крыши курятника о том, что она боится кур, а это, по сути, то, что они делают, этот страх не преподносится как декларация факта. И когда вы видите, что президент России Владимир Путин кричит о боязни Украины и украинцев, это не следует интерпретировать как декларацию факта. Мы знаем, кто в этом случае лиса, — заявила она на брифинге, видео с котрого было опубликовано в Twitter.

Пресс-секретарь отвергла попытки поставить на одну доску действия России и Соединенных Штатов с их союзниками по НАТО в ситуации вокруг Украины.

— Когда мы говорим о взаимной деэскалации, у России есть 100 тысяч военных на границе. Она агрессор. Мы работаем вместе со странами НАТО над тем, чтобы они чувствовали себя в безопасности в этот момент. НАТО — это оборонительный альянс. Это не то же самое, — подчеркнула Псаки.

Американский Сенат может на этой неделе согласовать санкции против РФ. Сенат Конгресса Соединенных Штатов на текущей неделе может согласовать санкций в отношении России на случай обострения конфликта вокруг Украины. По словам председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберта Менендеса, американцы планируют обсудить последние детали, по которым необходимо достичь согласия.

28 января президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

Путин при обсуждении ситуации на Украине обратил внимание на важность соблюдения Киевом положений Минских соглашений. Учитывая итоги встречи в Париже политических советников лидеров стран «нормандской четверки», президенты подтвердили настрой на дальнейшую работу в рамках формата.