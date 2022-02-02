«Бабушка по вызову»: Волочкова показала фотосессию в нижнем белье

Фото: instagram/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова показала в личном блоге Instagram фотосессию в нижнем белье. На снимках знаменитость запечатлелась в нескольких комплектах у себя дома. Она попросила фолловеров высказать свое мнение по поводу того, какое белье им больше понравилось.

Многие подписчики артистки с восторгом приняли откровенный снимки. Но нашлись и критики звезды, которым показалось неуместным публиковать такие кадры в Сети.

«Бабушка по вызову»; «Когда вы уже повзрослеете, Анастасия?»; «Зачем ему назло такое выставлять? Толку не будет»; «Ну все понеслось: шпагаты, обнаженка, вечеринки с Джигурдой»; «Анастасия, у вас прекрасная фигура для вашего возраста, дай Бог каждому»; «Пусть бывший жалеет о том, что упустил такую красотку!»; «Настюша, вы роскошная, милосердная, я от всей души желаю вам по-женски быть счастливой», — оставили комментарии пользователи.

На днях Волочкова рассталась со своим новым возлюбленным Сергеем Кузнецовым. Она написала в соцсети, что ему от нее нужен был только пиар, и назвала его поступок предательством.

Кузнецов в ответ выдвинул свою версию происходящего. Он сообщил, что балерина якобы совершила поступок, за который он простить не может. И поэтому написал ей, что между ними все кончено.