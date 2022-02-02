Руководитель ковидного госпиталя перечислил особенности болезни при «омикроне»

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По симптомам и особенностям течения болезни пациенты с «омикроном» отличаются от тех, кого госпитализировали с COVID-19 ранее. Об этом сообщил руководитель временного ковидного стационара Заур Шугушев.

Он отметил, что «омикрон»-штамм реже приводит к госпитализации пациента, чем вариант «дельта». При этом люди стали попадать в больницу не с теми симптомами, которые считаются «классическими» признаками коронавируса.

— Симптоматика пациентов все дальше и дальше стала уходить от нашего классического представления о коронавирусе. Теперь реже встречается потеря обоняния и потеря вкуса. Сейчас больше симптомов, как у обычных ОРВИ, то есть больше случаев боли в горле, ломоты в теле и так далее. Раньше это соответствовало сезонному гриппу, а не коронавирусной инфекции. Симптоматика поменялась в сторону той, к которой мы были привычны и до появления коронавирусной инфекции, — рассказал медик радио Sputnik.

Также он добавил, что тяжелых случаев COVID-19 стало меньше. Но это связано не столько с особенностями «омикрона», сколько с ростом информированности людей, считает Шугушев. Теперь россияне не занимаются самолечением и не запускают болезнь.

Кроме того, в снижении числа госпитализаций помогла и вакцинация населения.

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Иммунолог назвал влияющие на тяжесть течения COVID-19 факторы. Николай Крючков сообщил «Вечерней Москве», что тяжесть течения заболевания коронавирусом в каждом случае определяется не только штаммом, но и особенностями организма.