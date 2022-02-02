Виртуальная лаборатория по химии заработала в библиотеке МЭШ

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Новая виртуальная лаборатория «Неорганическая химия» стала доступна в библиотеке Московской электронной школы. Теперь дети смогут проводить безопасные научные опыты с помощью компьютера или планшета, а после использовать полученные знания на практике.

Уточняется, что сервис доступен как школьникам, так и педагогам. В особенности он будет полезен ученикам восьмых–девятых классов столичных общеобразовательных школ.

Для проведения экспериментов в библиотеке есть все необходимое: пробирки, колбы, пипетки и другие приспособления. Среди реактивов предусмотрены металлы, неметаллы, кислоты и химические индикаторы. Так, например, в лаборатории можно провести опыт по окислительно-восстановительным реакциям.

Однако техника безопасности — главное при проведении химических экспериментов.

— Если пользователь, к примеру, станет применять неподходящее оборудование или же неправильно сочетать компоненты, программа сообщит об этом. Урок будет немедленно остановлен, а экспериментатору укажут, где он допустил ошибку. Затем система предложит продолжить процесс с предыдущего шага, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что лаборатория «Логосоревнования» заработала в библиотеке Московской электронной школы (МЭШ).