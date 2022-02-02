Таджикский блогер разорвал российский паспорт на камеру, а потом записал видео с извинениями

Фото: Скриншот с видео

Блогер из Таджикистана Михрон Хакимов выложил в Сеть видео, на котором он разрывает в клочья паспорт гражданина РФ. Позже он удалил видео и принес извинения народу России.

Видео, о котором идет речь, Хакимов выложил на своей странице в соцсети TikTok.

Видео: Telegram / Москва с огоньком

По словам блогера, паспорт принадлежал его знакомому. Срок действия документа истек, и парни приняли решения уничтожить его. Процесс «уничтожения» сняли на видео и выложили в интернет. Однако после того, как ролик распространился в Сети, Хакимов записал еще одно видео — на этот раз с извинениями.

— Хочу принести свои искренние извинения всему российскому народу за содеянные ошибки, — заявил блогер.

Юрист Василий Воробьев отметил, что блогеру может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Например, административная статья о порче документов предполагает штраф от ста до трех сот рублей.

— Все это может трактоваться как преступление, предусмотренное 329-й статьей УК РФ «Надругательство над государственными символами Российской Федерации». Речь идет о флаге и гербе. Нет принципиальной разницы, где они размещены. Любое уничижительное действие можно трактовать по уголовной статье, — цитирует юриста телеканал «360».

Он также добавил, что Хакимова могут депортировать из России с запретом на последующий въезд.

До этого в Волгограде блогер Павел Прокудин избил мать и бабушку в прямом эфире в TikTok. Видео инцидента распространилось в интернете.