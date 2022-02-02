Психолог Ланг рассказал о методике выхода из «дня сурка»

Фото: pixabay.com

Психолог Сергей Ланг рассказал, что для выхода из состояния застоя, скуки, «дня сурка» нужно проанализировать свой ежедневный график и составить дневник наблюдений.

После анализа расписанного дня, по словам психолога, необходимо написать желаемые цели и достижения в жизни. Далее стоит пройтись по всем пунктам и определить, что нужно сделать, чтобы подобная перемена произошла. Таким образом у человека появятся подсказки для дальнейших действий.

Психолог также добавил, что для выхода из состояния «дня сурка» необходимо понимание того, что жизнь человека зависит только от него самого. Необходимо проделать работу над собой и своим поведением, а не ждать перемен извне.

— Тут надо усвоить, что если ваша жизнь вас не устраивает, то только вы должны ее менять. Человек должен предпринимать действия для того, чтобы улучшения начались, — отметил он в комментарии «Радио 1».

До этого психоаналитик дала советы, как справиться с эмоциональным выгоранием. В современном мире люди все чаще сталкиваются с эмоциональным выгоранием. По словам эксперта, важно принять свое состояние и понять, что нужно что-то делать.