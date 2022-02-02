Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Живописная улица, дом 25 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание в здании на Живописной улице. Об этом в среду, 2 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

— Возгорание ликвидировано в 13:42, — заключил собеседник «ВМ».

По словам собеседника «ВМ», пожар произошел в металлической пристройке к двухэтажному кирпичному зданию, расположенному по адресу Живописная улица, дом 25. В пристройке наблюдалось открытое горение.

В ГУ МЧС по городу «ВМ» сообщили, что информация о пожаре поступила в 11:40. Его общая площадь составляет 100 квадратных метров.

Из-за пожара на участке Живописной улицы перекрыли движение транспорта. В столичном Дептрансе сообщили, что из-за инцидента задерживаются трамваи, курсирующие по маршрутам № 28 и 31. Их маршруты временно изменены: вместо проспекта Маршала Жукова трамваи едут в Строгино.

Также сообщалось, что указанное здание, в котором произошел пожар, арендует «Мосфильм» для изготовления декораций.

Позже пресс-секретарь киностудии опроверг эту информацию, заявив, что «к возгоранию на улице Живописной «Мосфильм» не имеет никакого отношения».