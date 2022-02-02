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ВОЗ призвала россиян не расслабляться из-за снижения числа госпитализаций с COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
ВОЗ призвала россиян не расслабляться из-за снижения числа госпитализаций с COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россиянам не стоит расслабляться на фоне снижения числа госпитализаций из-за коронавируса. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в среду, 2 февраля.

— Цифра снижается, но не надо расслабляться, потому что госпитализированные есть, а еще люди умирают, — рассказала специалист.

Штамм «дельта» до сих пор остается в стране, так как ее размеры являются большими, уточнила она. При этом «омикрон» вытесняет предыдущий вариант, наступая волнами, отметила Вуйнович в эфире Первого канала.

1 февраля директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что волна заражений штаммом коронавируса «омикрон» будет мощной, но короткой. В связи с этим он посоветовал вакцинироваться, затем ревакцинироваться, а также носить маски и почаще проветривать помещения. Страны должны делать все возможное, чтобы школы были открытыми, а правительствам следует повышать уровень доступности лечения, заключил специалист.

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18 января премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что работодателям следует по возможности перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями, подчеркнул он.

Бизнесу также следует обратить внимание на тестирование сотрудников, которые не перешли на удаленку, подчеркнул он. Успех борьбы с пандемией коронавируса зависит от бесперебойной работы системы ОМС и первичного звена здравоохранения, заключил премьер-министр.

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