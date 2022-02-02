Медведев попал в одну из номинаций премии Laureus World Sports Academy

Фото: instagram/medwed33

Российский теннисист Даниил Медведев стал одним из претендентов на получение премии за лучший прорыв в 2021 году по версии Laureus World Sports Academy. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия в среду, 2 февраля.

— Среди номинантов XXIII ежегодной премии Laureus World Sport Awards, объявленной сегодня, есть некоторые из величайших спортсменов планеты. Мировые СМИ проголосовали в семи категориях, чтобы отметить спортсменов, спортсменок и команды, которые установили новые стандарты за год, как никто другой, — говорится в сообщении.

Помимо Медведева, в номинации представлены теннисистка Эмма Радукану, легкоатлет Нирадж Чопра, а также футболист Педри, отмечается на сайте организации.

30 января Медведев второй год подряд проиграл в финале Australian Open. В этот раз спортсмен уступил сопернику из Испании Рафаэлю Надалю.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6 и 5:7 в пользу испанца. Так, Надаль стал первым в истории теннисистом, который выиграл 21 титул на турнирах Большого Шлема.

4 января Медведев обыграл Алекса де Минаура и принес сборной России досрочную победу в матче с командой Австралии на ATP Cup. Матч проходил в рамках группового этапа. Встреча теннисистов длилась всего час 20 минут и завершилась победой Медведева по итогам двух сетов — 6:4, 6:2. Таким образом, счет в матче Россия — Австрия стал 2:0.