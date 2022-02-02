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Врач пояснил, когда стабилизируется ситуация с «омикроном»

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач пояснил, когда стабилизируется ситуация с «омикроном»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Ближе к апрелю-маю специалисты ожидают стабилизации ситуации, связанной с заболеваемостью штаммом «омикрон». К концу года число заражений коронавирусом должно в разы снизиться. Об этом сообщил врач общей практики Денис Прокофьев.

По словам специалиста, снижение вирусной нагрузки произойдет вместе со снижением сезонной заболеваемости ОРВИ.

— У нас была тенденция, когда ОРВИ были активны зимой и весной, и как только была стабилизация погоды, она прекращалась. Сейчас мы видим то же самое у «омикрона», его постепенно начинают относить к сезонным респираторно-вирусным инфекциям, — отметил Прокофьев в комментарии «Царьграду».

По прогнозу врача, в ближайшее время на протяжении февраля, заболеваемость будет расти.

Врач также добавил, что «омикрон» навряд ли станет последней мутацией коронавируса. Мутации могут прекратиться в конце текущего года.

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До этого главврач 52-й столичной больницы перечислила основные симптомы «омикрона». Основными симптомами штамма коронавирусной инфекции «омикрон» являются насморк, болевые ощущения в горле и, в некоторых случаях, тошнота.

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