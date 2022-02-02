Митинг против семьи Янгулбаевых прошел в Грозном

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Более 400 тысяч человек приняли участие в митинге на центральной площади в Грозном против семьи вышедшего в отставку судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Об этом сообщает «Грозный Информ» в среду, 2 февраля.

Участники мероприятия, как уточняется, несли с собой плакаты с оскорблениями в адрес семьи. Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев обратился к протестующим, сказав, что Янгулбаевы оскорбили чувства верующих.

Некоторые собравшиеся жгли плакаты с изображениями членов семьи. На мероприятии присутствовали религиозные, общественные и политические деятели, отмечает «Грозный Информ».

СПРАВКА «ВМ»

20 января люди в гражданской одежде, масках и с оружием ворвались в квартиру Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде. Они представились сотрудниками МВД Чечни и предъявили постановление о принудительном приводе супругов на допрос. После этого они увезли Мусаеву, больную сахарным диабетом второго типа и коронавирусом.

21 января стало известно, что жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева доставили в Грозный в качестве свидетеля в рамках закона. По данным СМИ, псевдооперативники не показали своих удостоверений и заявили, что Мусаева проходит как свидетель по делу о мошенничестве.

Также в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с бывшим чеченским судьей фантастической и странной.

23 января бывший чеченский судья Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью. Об этом сообщила адвокат Наталья Добронравова. При этом она заявила, что знает, в какую страну направились экс-судья с дочерью, но информацией делиться не намерена.