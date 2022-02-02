Собянин заявил о выходе Москвы на плато по заболеваемости COVID-19

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Темпы распространения коронавируса в столице в настоящее время идут на спад. Это дает надежду на то, что Москва вышла на плато. Об этом в среду, 2 февраля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

— Посмотрим, как будут развиваться события, но тем не менее есть надежда, что ситуация будет стабилизироваться. Это очень важно для всей медицинской системы, — цитирует главу города РИА Новости.

Также мэр рассказал, что пациенты с коронавирусом в настоящее время занимают около 10 тысяч стационарных коек в Москве, 5 тысяч коек находятся в резервном фонде.

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 11 475 человек от коронавирусной инфекции. За последние сутки в Москве зарегистрировали 23 784 новых случая заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 1617, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 550. Еще 78 пациентов за сутки скончались.

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В Москве заболеваемость новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», который является доминирующим в столице и в целом в России, продолжает расти. Ежедневно фиксируются новые антирекорды по количеству выявленных случаев заражения. Помимо COVID-19, в столичном регионе наблюдается всплеск и сезонных инфекций: ОРВИ и гриппа. «Вечерняя Москва» собрала данные о том, как город борется с распространением «омикрона» и какие меры применяются для сдерживания вируса.