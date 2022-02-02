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Эскалатор на станции метро «Красные Ворота» закрыли до 30 марта

Полина Долганова

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Эскалатор на станции метро «Красные Ворота» закрыли до 30 марта
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Один из эскалаторов на станции метро «Красные Ворота» Сокольнической линии московского метро закрыли с целью проведения там ремонта до 30 марта 2022 года. Об этом в среду, 2 февраля, сообщили на сайте столичного метрополитена.

— С 1 февраля по 30 марта на станции «Красные Ворота» (выход №1) закрыт на ремонт эскалатор, — говорится в сообщении.

Недавно руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что специалисты начали бетонировать новые лестничные сходы подземного пешеходного перехода около станции «Ботанический сад» столичного метро. Он отметил, что работы выполняются в рамках строительства Северо-Восточной хорды (СВХ).

В пятницу, 21 января, в интервью «Вечерней Москве» директор по управлению проектами Градостроительного института пространственного моделирования и развития «Мирпроект» Валерий Гайдуков рассказал о перспективах информационного моделирования объектов метрополитена.

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