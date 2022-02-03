Вирусолог заявил, что пандемия коронавируса может продлиться еще три года

Фото: Youtube / ГКБ No15 им. О.М. Филатова

Мир будет жить в условиях пандемии COVID-19, возможно, еще три года, но многое будет зависеть от скорости роста коллективного иммунитета. Об этом рассказал директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов.

— Имеется большое количество региональных особенностей, но, если говорить про общий многолетний тренд, то надо готовиться к тому, что 2022 год мы будем пребывать еще в условиях пандемии, равно как 2023 и, возможно, 2024 год. Но все будет во многом определяться тем, как быстро будет подрастать наш уровень коллективного иммунитета и будет ли уровень нашего коллективного иммунитета поспевать за вариабельностью вируса, — сообщил он, передает РИА Новости.

1/2 2/2

Мурашко 2 февраля объявил о двукратном росте числа случаев COVID-19 в России. Число пациентов с коронавирусом выросло в России за неделю в два раза.