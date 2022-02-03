Врачи назвали признаки приближающего сердечного приступа

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Врачи сообщили, что сердечный приступ возникает, когда закупорка артерий препятствует поступлению богатой питательными веществами крови к сердцу. Результат этого может быть смертельным, поэтому получение своевременной медицинской помощи имеет решающее значение для выживания.

Медики рассказали, что в 50 процентах случаев перед сердечным приступом пациенты испытывают заикающуюся боль, которая приходит и уходит. Также боль в шее или челюсти, одышка или липкость кожи могут быть признаками скорого приступа.

Специалисты объяснили, что симптомы сердечного приступа у женщин могут отличаться от традиционных предупреждающих знаков. В дополнение к боли в груди женщины часто испытывают острую боль между лопатками. Наряду с этой болью они могут испытывать одышку или общее чувство беспокойства.

Врачи рекомендовали при этих симптомах срочно обращаться за помощью к специалистам, сообщается в издании Express.

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