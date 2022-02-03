Мужчина в Подмосковье украл спреи для ног и гель для суставов на полмиллиона рублей

Фото: МВД

Полиция задержала мужчину, который украл спреи для ног и гели для суставов на сумму более 500 тысяч рублей в подмосковном Дмитрове. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщается на сайте МВД Медиа.

Представитель предприятия, которое выпускает лекарственные средства и косметическую продукцию, обратился в правоохранительные органы и сообщил, что неизвестный похитил со склада более 20 тысяч единиц спрея для ног и геля для суставов на сумму свыше полумиллиона рублей.

Уточняется, что до кражи некая компания сделала заказ на покупку партии товара. Ее представитель сказал, что за продукцией приедет один из работников, и отправил его данные. На склад позже приехал грузовой автомобиль, водитель которого предоставил документы на имя работника фирмы заказчика. Он загрузил продукцию и уехал.

Сотрудники полиции установили, что документы, которые были предоставлены работникам склада, были поддельными, а за рулем грузовика был 47-летний житель Ульяновска. Его задержали. Мужчина рассказал, что участвовать в преступной схеме ему предложил знакомый, за выполненную работу он получил 100 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды.

По факту хищения возбуждено уголовное дело. Подозреваемого арестовали.

2 февраля мужчина с пистолетом попытался украсть кофе из магазина в Подольске. 27-летний ранее судимый мужчина зашел в магазин на Советской улице. Он подошел к прилавку и положил себе в рюкзак несколько пачек с кофе, а затем попытался уйти.