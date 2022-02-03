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Посольство России в США оценило заявление Госдепа о Минских соглашениях

Юлия Курганова

Политика
Посольство России в США оценило заявление Госдепа о Минских соглашениях
Фото: youtube.com

Озвученное представителем Госдепа Недом Прайсом заявление о необходимости полной реализации Минских соглашений является позитивным сигналом. Об этом написало в среду, 2 февраля, посольство России в Вашингтоне в Facebook.

— Вместе с тем отмечаем продолжающиеся попытки переложить проблему с «больной головы на здоровую» и обвинить нашу страну в срыве достигнутых договоренностей, — сказано в сообщении.

В диппредставительстве отметили, что Россия не является стороной конфликта, поэтому в настоящее время главная задача — заставить украинские власти выполнять свои обязательства.

Также в сообщении подчеркивается, что поставки американского оружия «украинским реваншистам» только подталкивают их к военному решению проблемы юго-востока страны.

2 февраля Путин и Джонсон обсудили Украину и гарантии безопасности России. Российский президент обратил внимание на «хронический саботаж» Минских договоренностей со стороны Киева. По мнению Путина, НАТО не готово адекватно реагировать на озабоченности Москвы, а в качестве предлога альянсом используется политика открытых дверей.

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